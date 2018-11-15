Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам необходима собственная европейская армия, чтобы иметь возможность решать проблемы самостоятельно и не зависеть от помощи США.

Об этом Макрон сказал в эфире телеканала TF-1, – сообщает «Интерфакс-Украина».

«США – наш исторический союзник, так будет и впредь. Но быть союзником – это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них в военной сфере», – подчеркнул Макрон.

По его словам, сейчас, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто нужна помощь именно США.

«Я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы», – добавил президент Франции.

При этом он отметил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

«В некоторых сферах мы слишком сильно зависели от США, и это нехорошо», – подчеркнул он.

Как сообщалось, Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, что французская торговая практика является несправедливой и что экономика страны находится в падении.

Он также написал, что французы в Париже уже начинали учить немецкий во время мировой войны, пока не пришли США.

Макрон 6 ноября призвал к созданию «настоящей европейской армии» для защиты Европы от России и даже от США.

«Очень обидно. Видимо, Европа должна бы сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, которую США субсидируют в значительной степени», – написал Трамп в Twitter перед встречей с Макроном в Париже 10 ноября.

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