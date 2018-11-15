Этой ночью в Смеле так и не восстановят теплоснабжение

«Несколько часов» дал Президент, чтобы запустить теплоснабжение в Смеле, под личную ответственность. Впрочем, долгожданного тепла этой ночью жители города так и не дождутся.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Срочное совещание по ситуации в Смеле, где до сих пор нет отопления, задерживается больше, чем на полчаса. Охранники несколько раз проверяют зал и торопливо заменяют именные таблички. Уже за несколько минут до начала становится известно: ждут Президента.

Глава ГСЧС отчитывается о ситуации в городе: одиннадцать школ – на дистанционном обучении, детские садики обогреваются электроприборами, а больницы работают в ограниченном режиме. Спасатели готовят дополнительные пункты обогрева.

«Дополнительно надо быть готовыми развернуть стационарные передвижные пункты обогрева, содержать в готовности передвижные электростанции, чтобы мы могли обеспечить электроснабжение объектов, где можно будет обогреваться электрическими приборами», – говорит руководитель ГСЧС Николай Чечеткин.

Тем временем еще утром в Смелу выехал первый заместитель главы «Нафтогаза» Сергей Перелома. Настаивал: город должен взять на себя долг предыдущего поставщика тепла частной компании «Смелаэнергоинвест». Только тогда получит лимиты газа на отопительный сезон. Городской глава не согласен.

Говорит: все нужно решать цивилизованным путем через суд, но не «брать в заложники 70-тысячный город».

«Именно по решению города Смела была соответствующая сессия, было заключено соответствующее соглашение именно с этой компанией. Я не знаю, на каких основаниях городские власти и представители общины принимали это решение», – подчеркнул первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз» Сергей Перелома.

В срыве отопительного сезона в Смеле чиновники обвиняют городскую власть. Говорят: проблемы с теплоснабжением здесь уже второй год подряд, мэрия же – бездеятельная. Впрочем, готовы дать городу кредит для погашения долгов.

Министр регионального развития Геннадий Зубко озвучил решение о предоставлении Смеле краткосрочной позыки в размере 25 миллионов, которые бы помогли пройти начало отопительного сезона.

Выслушав доклады, Президент заявляет: чтобы пустить тепло в дома людей, городская власть Смели должна за несколько часов.

«Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. Затем, в течение суток, оформите все необходимые бумаги. Даю вам «несколько часов» мне как Президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел», – заявил Петр Порошенко.

Позже местные газовики заявляют: в ближайшие часы тепла все же не будет. Мол, ночью подключать дома к котельной опасно и запрещено законодательством. Тем временем жители Смелы угрожают перекрыть выезды из города и железную дорогу, если завтра в их домах не будет отопления.

Напомним, вице-премьер Геннадий Зубко заявил о срыве сессии горсовета Смелы по возобновлению теплоснабжения.

Анна Безуглая, «Первые о главном»

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