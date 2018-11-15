Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

Американский штат Орегон на западе Соединенных Штатов официально признал Голодомор в Украине 1932-33 годов – геноцидом украинского народа.

Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун, – сообщило Посольство Украины в США.

«Шаг за шагом Посольство Украины в США и украинская община в Америке распространяют правду о Голодоморе-геноциде 1932-33 гг. в Украине», – отмечается в сообщении.

Как отметили в Посольстве, «Орегон стал 19-м штатом, который признает эту трагедию Геноцидом и присоединяется к этим мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти о ее жертвах».

Как сообщалось ранее, 4 октября Сенат США издал резолюцию, в которой официально признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Кроме того, губернаторы почти двух десятков американских штатов также на своем уровне выдали подобные прокламации.

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