Эффективность борьбы с коррупцией в Украине очень низка, – МВФ

Ключевые кредиторы Украины – Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) – отметили, что в Украине фиксируют низкую результативность действий власти в борьбе с коррупцией.

Об этом рассказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Мы видим значительный прогресс в создании антикоррупционных органов. В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низка: ни одного чиновника не привлекли к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается как страна с высоким уровнем коррупции», – сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве в четверг.

Остроту вопроса отметила в своем выступлении директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

«Высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права – это то, что сдерживает инвесторов. Мы много общаемся с разными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину, и в то же время мы видим беспокойство инвесторов из-за этих вопросов», – сказала она.

Как сообщалось, миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), которая была утверждена в марте 2015 года и завершается в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

Параллельно ВБ по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн на поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления. В то же время новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена без достижения соглашения с МВФ.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.