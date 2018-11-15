Доохотился «охотник»: на Донбассе ликвидировали боевика по кличке «Фикса»

В сети показали фото ликвидированного террориста незаконного вооруженного формирования на Донбассе Николая Чернявского по прозвищу «Фикса».

Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), – сообщает Апостроф.

«#адекватна_відповідь #200_бригада 08.10.2018 г, пополнилась очередным бойцом, Чернявским Николаем «Фикса» из Славянска», – говорится в сообщении.

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