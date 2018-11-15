Билеты на концерт Стинга в Киеве побили ценовой рекорд

14 ноября, в столице Украины проходило выступление популярного певца Стинга, билеты на концерт которого побили ценовой рекорд и стоили до 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает vgolos.

Самый дешевый билет полгода назад можно было купить за 1790 гривен. Сейчас же цены стартуют от 2400 гривен. В то же время лучшие места организаторы концерта оценили в 8400 гривен.

Несмотря на немалую стоимость билетов, британский исполнитель оказался не таким привередливым. Он попросил организаторов шоу забрать VIP-зону под сценой, чтобы быть как можно ближе к зрителям. Кроме этого, артист привез с собой две фуры аппаратуры.

Отмечается, что Стинг в Украину приезжает четвертый раз, в прошлый раз пел с сыном. Вместе с собой британец привез 2 фуры «звука» – это уникальная звуковая система, которой нет аналогов в Украине.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.