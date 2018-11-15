Боевики на Донбассе вводят призывные пункты «на колесах», – разведка

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мужчин в возрасте 18-55 лет заставляют пройти медобследование в мобильных призывных пунктах на пригодность к военной службе в составе российских оккупационных войск.

Об этом во время брифинга проинформировал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины, – сообщает Укринформ.

«Российское оккупационное командование наращивает меры по пополнению некомплекта личного состава в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ. В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей они вводят систему функционирования мобильных призывных пунктов. На их базе оккупанты планируют проведение медицинского обследования всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе в составе российских оккупационных войск», – заявил Гуцуляк.

По информации разведки, к лицам, которые будут уклоняться от медицинского обследования, оккупационными властями предусмотрено применение репрессивных мер. Так, в случае задержания таких лиц на блокпосте или пункте пропуска, их будут направлять в так называемые «органы государственной безопасности» на проверку лояльности к российскому оккупационному режиму, информируют в Минобороны.

Как сообщалось ранее, боевики на Донбассе получили винтовки с обвесом российского производства.

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