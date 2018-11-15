Архиерей УПЦ МП заявил, что является сторонником автокефалии в Украине, но ожидал ее от РПЦ

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление Собора о не поддержке томоса, заявил, что всегда был сторонником автокефалии.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает «Украинская правда».

На вопрос, повлияет ли постановление Собора на создание Единой поместной церкви в Украине, митрополит Симеон ответил:

«Я никогда раньше не скрывал, что является сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Русской Православной Церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем».

«Но последние решения, которые принимаются в Московской Патриархии, и риторика, которая звучит от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии», – добавил он.

Владыка отметил, что процессы, которые происходят сейчас внутри Украинской Православной Церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления Архиерейского Собора – это, по его мнению, еще одна попытка затормозить процесс создания Поместной Православной Церкви в Украине.

«С нами или без нас, – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая Православная Церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия», – заявил митрополит Симеон.

Ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление Собора о не поддержке томоса, рассказал, что некоторые архиереи «уговаривали» его подписать документ.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники «Украинской правды» сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

Российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что объединительный собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине, фактически, не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

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