Активисты просят Facebook установить более четкие правила модерации контента

Более 70 правозащитных организаций обратились к руководству социальной сети Facebook с требованием внедрить четкие механизмы в фильтровании контента. Они предложили собственный вариант решения этой проблемы.

Как пишет The Verge, речь идет о принципах Santa Clara – основы модерации контента, которые в этом году разработали ученые и общественные организации, передает Mediasapiens.

«Гражданское общество по всему миру критикует стандарты сообщества Facebook, которыми оно пользуется, чтобы фильтровать ложную информацию. Они не одинаково применяются в различных языках и культурных контекстах. Мы предлагаем механизм, что сможет исправить эту ситуацию, и приведет к большей прозрачности и свободы выражения мнений пользователей», – говорится в письме.

Принципы Santa Clara имеют четкое объяснение того, почему публикация или профиль нарушают правила Facebook. Они содержат систему апелляций, которая предусматривает повторную проверку поста человеком-модератором. Кроме того, предусмотрены регулярные отчеты, которые будут разъяснять, сколько постов было убрано, а также, сколько случаев были обжалованы.

Эти принципы должны поощрить компании сбалансировать свои политики в отношении прав отдельных пользователей и необходимости устранения вредных материалов.

В Facebook ответили, что они осознают важность проблемы. Именно поэтому компания с апреля ввела возможность апелляций и опубликовала детальный отчет по устранению вредоносного контента.

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