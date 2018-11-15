15 ноября – Международный день отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его целью – способствовать снижению распространенности этой пагубной зависимости, поиск новых путей воздействия на самосознание курящих.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовского областного совета.

Курение относится к числу наиболее распространенных вредных привычек в большинстве стран мира. Некоторые люди не осознают всей тяжести последствий употребления табака для своего организма, а также для здоровья своих детей. Ежегодно от причин, связанных с курением, преждевременно умирает больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или СПИДа. Все развитые страны мира ведут активную борьбу с распространением курения на государственном уровне и положительно оценивают результаты, которых удается достичь. Так, некоторые страны, например, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, задекларировали свои намерения стать свободными от табака (меньше 5% курильщиков) уже на протяжении 30-х годов нашего века.

Согласно Глобального опроса взрослых о потреблении табака (GATS), по состоянию на 2017 год 23,0% украинцев (8,2 млн. лиц), из них 40,1% мужчин и 8,9% женщин, являются нынешними потребителями табачных изделий; 7,3% некурящих (2 млн. человек) подвергались воздействию табачного дыма дома, а 10,5% некурящих – на рабочем месте.

Курение является ведущим фактором развития хронических обструктивных заболеваний легких (ХОБЛ) и хронического бронхита. Почти 99% всех больных раком легких в мире – курильщики со стажем от пяти лет и выше.

По данным эксперта департамента здравоохранения по пульмонологии Надежды Рудницкой, во Львовской области на учете находится 19138 больных ХОБЛ (9,42 на 1000 взрослого населения). В течение 2017 года диагноз ХОБЛ было впервые установлен 1400 пациентам. Также на учете находится 38523 лица с хроническим бронхитом (18,9 на 1000 взрослого населения), из них – 2326 новых случаев заболевания за прошлый год.

Серьезную угрозу представляет распространение новейших продуктов (электронные сигареты IQOS), продвигаемые табачными корпорациями, а также губительная мода на курение кальяна.

В Украине также опасную популярность приобретают э-сигареты, которые через полную доступность и неурегулированную продажу представляют особую угрозу для детей и подростков – почти каждый пятый украинский школьник в возрасте 13-15 лет (18,4%) является настоящим курильщиком э-сигарет. Результаты исследований свидетельствуют, что использование электронных сигарет затягивает процесс отказа от курения и снижает шансы на успех, повышает риск начать курить обычные сигареты, увеличивает риск сердечно-сосудистых, онкологических, легочных заболеваний, создает угрозу травматизма (э-сигареты взрываются!) и отравлений жидкостью для заправки.

В Украине в течение последних четырех лет ведется активная работа с целью утверждения законопроекта О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Он предусматривает обновление медицинских предупреждений на пачках сигарет, запрет табачных изделий с характерным вкусом и ароматизаторами, регулирование содержимого, маркировки и продажи электронных сигарет, полный запрет рекламы табака в интернете.

Помните!

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