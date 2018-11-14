Юраш: УПЦ МП готовит обоснования призывов к дестабилизации ситуации в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата готовит идеологическое обоснование призывов к дестабилизации ситуации в Украине.

Такое мнение выразил в комментарии корреспонденту Укринформа директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, религиовед, кандидат политических наук, доцент Андрей Юраш.

«Формально будет идеология защиты прав канонической церкви, защиты верующих. На самом деле (и об этом есть в сегодняшних документах архиерейского собора и в предыдущих заявлениях управляющего делами) есть отсылка к так называемой социальной концепции русской церкви и Украинской православной церкви, где есть тезис о возможности применения насильственных действий в случае, когда, мол, государство применяет какие-то меры, которые не укладываются в рамки канонического поля. Следовательно, в этой ситуации получается, что Московский патриархат готовит идеологическое обоснование для того, чтобы призывать к мерам сопротивления, к дестабилизации ситуации», – отметил он.

Эксперт отметил, что представители УПЦ МП не ищут компромисса и не желают становиться на путь понимания.

«Для того, чтобы на самом деле сделать невозможным свободный, демократический разговор между епископатом и Президентом государства, и было артикулировано требование «только на нашей территории»... Это требование является сознательным, срежиссированным методом того, чтобы иметь основание не принять базовое президентское условие такой встречи, пойти в сознательную конфронтацию. И уже на базе этой конфронтации уже потом разворачивать любые другие модели, которые могут иметь в себе элементы недопонимания и конфликтности», – считает Юраш.

По его словам, сейчас наблюдается «превращение УПЦ в совершенно откровенный политический инструмент влияния РФ на ситуацию в более широком общественном контексте».

«Относительно разрыва евхаристического общения с Константинополем, то это абсолютно прогнозируемый шаг, УПЦ МП является неотделимой частью русской церкви, поэтому уже 14 октября были приняты соответствующие решения со стороны Москвы, и, соответственно, в таком же контексте это подтвердила украинская часть русской церкви», – добавил религиовед.

Как сообщалось, архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря) сообщил на своей странице в Facebook, что 13 ноября Президент Украины Петр Порошенко должен встретиться с епископатом Московского патриархата в Украине.

Однако впоследствии стало известно, что в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 13 ноября началось очередное заседание Синода УПЦ МП, на котором было осуждено решение Священного синода Константинопольского патриархата относительно установления его юрисдикции на территории Украины и решено прекратить с ним евхаристическое общение.

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