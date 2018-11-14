Италия будет принимать Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2023

Генеральная Ассамблея Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК) определила столицу зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в 2023 году.

Лучшие юные олимпийцы зимних видов спорта будут вести борьбу за награды престижных соревнований континента в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, сообщает noc-ukr.org.

Организаторы заявили, что они стремятся использовать ЕЮОФ для создания «прочной социальной, экономической и спортивной наследия».

Напомним, что Европейские юношеские олимпийские фестивали начатые в 1990 году по инициативе почетного президента Международного Олимпийского Комитета Жака Рогге, который в то время был председателем ЕОК, и проводятся один раз в два года.

Отметим, в 2019 году зимнее и летнее Европейских фестивале состоятся в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) и Баку (Азербайджан) соответственно.

Вуокатти (Финляндия) и словацкий Кошице будут принимать представителей зимних и летних видов спорта соответственно на ЕЮОФ-2021.

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