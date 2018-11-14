Инвесторы жилого массива в Киеве требуют от руководства города и страны возобновить строительство

Инвесторы ЖК «Патриотика на Озерах» обратились к Президенту Украины, парламентариев, главе МВД и мэру Киева с просьбой как можно быстрее возобновить строительство квартир на столичных Осокорках.

В видеообращении, которое записали инвесторы, они отметили, что доверились застройщику, поскольку у него есть все разрешительные документы, однако законные строительные работы уже несколько месяцев блокируют активисты.

«Мы очень долгий путь прошли, чтобы инвестировать в свое жилье. По какому праву кто-то указывает мне, где жить? Я не хочу жить на съемной квартире, хочу, чтобы мой ребенок мог гулять у озера», – говорит инвестор Светлана Симисинова.

Анастасия Зотова, которая купила в новостройке однокомнатную квартиру, обратилась персонально к мэру Виталия Кличко с просьбой защитить интересы молодых семей, ожидающих переезд. Она отметила, что около 70% инвесторов – это молодые пары с детьми, люди, которые не уехали за границу на заработки. «Я хочу, чтобы нас услышал мэр, все инстанции, которые только можно, чтобы они поддержали молодежь, а не псевдоактивистив, которые борются непонятно за что», – заявила она.

Среди будущих новоселов многодетные семьи, а также ветераны АТО. «Очень хотелось бы, чтобы строительство завершилось, чтобы наши чиновники посмотрели на то, что здесь происходит. В АТО я не разбирался, как мне поступать, а тут я ничего не могу сделать», – говорит инвестор Максим Зозуля.

Многодетная мать Екатерина Хилько заявила, что активисты оказывают давление не только на компанию-застройщика и строителей, но и инвесторов: «Я была в суде, где услышала, что мы наемники «Аркады» (застройщик – ред.), что мы «боты». Мы реальные люди, мы инвесторы, вложившие сюда свои деньги, на которые не одно поколение работало».

Напомним, строительство ЖК «Патриотика на Озерах» ведется на 90 гектарах между районами Осокорки и Позняки. Объект стал одним из самых скандальных в Киеве из-за протестов активистов ОО «Экопарк». На строительной площадке не раз происходили массовые драки между строителями и протестующими.

7 ноября Окружной административный суд Киева подтвердил законность выданного разрешения на строительство ЖК «Патриотика на Озерах» и постановил возобновить работы.

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