Виктор Еленский: Патриарх Кирилл просто издевается над Московским патриархатом

Патриарх Московский Кирилл вызывает иерархов УПЦ МП в Москву и заставляет слушать проповедь о том, что Украина выйдет из войны полностью разбитой. То есть он проверяет, до какого предела архиереи смогут это выдержать.

На этом подчеркнул религиовед, заместитель председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

«Мы уже видели широкий инструментарий действий, к которым прибегала Российская Федерация. В частности видели, как из Греции выгнали российских дипломатов за то, что они подкупали греческих митрополитов. Также были хакеры, которые пытались взломать электронный ящик митрополита Константинопольского патриархата. Тогда как председатель Госдумы РФ ездил по православным столицам и пытался сорвать так называемый «украинский сценарий». Наблюдали и за заседанием Совета национальной безопасности и обороны РФ по противодействию предоставления Украине томос», – напомнил Виктор Еленский.

Следовательно, констатирует эксперт, за последние полгода с тех пор, как Украина начала поднимать вопрос получения томоса, украинское общество осознало, что Россия может прибегать к таким мерам, которые даже нельзя было предвидеть.

«Я не знаю, какой именно давление совершает Россия на иерархов УПЦ МП, но я предполагаю, что патриарх Кирилл просто издевается над ними. Он вызывает их в Москву и заставляет слушать проповедь о том, что Украина выйдет из войны полностью разбитой. То есть он проверяет, до какого предела архиереи смогут это выдержать», – считает Виктор Еленский.

Как сообщалось, по сообщениям из собственных источников телеканала, УПЦ МП сорвала встречу с Президентом по указанию из Москвы.

Впрочем, со временем в УПЦ МП официально заявили, что они разрывают отношения с Вселенским Патриархатом и выступают против томоса.

Но все же Президент Петр Порошенко все-таки провел встречу с несколькими иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.