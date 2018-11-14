Вашингтон поддержит Польшу в рамках НАТО в противостоянии с Россией, – Минобороны США

Соединенные Штаты Америки (США) обещают поддержать Польшу в противостоянии с Российской Федерацией.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера Минобороны США (Пентагона) Даны Уайт.

Сообщается, что в Пентагоне состоялась встреча главы Минобороны США Джеймса Меттиса с польским коллегой Мариусом Блащаком, на которой стороны подтвердили намерение сохранить тесные связи в военной сфере. Маттис также отметил, что США будут поддерживать Польшу в рамках НАТО в противостоянии с Россией, и поблагодарил польскую сторону за предложение расширить американский контингент в стране.

Напомним, Белый дом сообщил, что готовит для России особые санкции.

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