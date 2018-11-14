Варшава обратится в СЕ по помощь в возвращении из России самолета президента Качиньского

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции против России являются вполне обоснованными.

На этом он отметил в эфире радио Wnet, сообщает «Укринформ».

«У нас есть фундаментальная разница во взглядах с Россией. Прежде всего, мы считаем, что Россия нарушила международное право, осуществляя агрессию в Украине. Поэтому санкции против России – обоснованы», – подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом, а также выступает за сохранение санкций против РФ, пока не произойдет каких-то серьезных изменений в российской политике.

Еще одним важным расхождением во взглядах глава МИД Польши назвал дело о возврате Россией Польше обломков правительственного самолета Ту-154М. Он обратил внимание на недавно принятое важную резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают к возврату самолета.

Чапутович отметил, что в Страсбурге 14 ноября он будет убеждать генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда относительно потребности посредничестве Совета Европы в деле возвращения обломков самолета в Польшу.

Как известно, Россия уже более восьми лет удерживает обломки разбившегося самолета Ту-154М, мотивируя это якобы проведением российского следствия по делу Смоленской катастрофы.

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