В Исландии запретили рекламу, сосредоточивающую внимание на вреде пальмового масла

В Исландии запретили рекламу, которая подчеркивает негативное влияние пальмового масла на окружающую среду.
Ролик, продолжительностью 90 секунд, снятый организацией Гринпис, подчеркивает негативное влияние использования пальмового масла в производстве на окружающую среду, изображая бедственное положение орангутанга, который потерял свой дом из-за вырубки леса, – информирует издание Independent.
Пальмовое масло – это растительное масло добывают из масличных пальм. Масличные пальмы можно встретить в Африке, Азии, Северной и Южной Америке. 85% всего производимого пальмового масла экспортируется из Индонезии и Малайзии.
Широкие просторы тропического леса были разрушены для того, чтобы создать место для больших плантаций масличных пальм, поясняет Гринпис.
Как показано в исландской рекламе, это приводит к тому, что многие виды животных теряют свое жилье.
Организация утверждает, что каждые 25 секунд в Индонезии исчезает из-за вырубки тропический лес, площадью с футбольное поле.
Хотя производство пальмового масла наносит сокрушительный вред окружающей среде, это можно изменить, объясняет Всемирный фонд дикой природы. В настоящее время организация сотрудничает с компанией Johnson & Johnson с целью продвижения безопасного производства пальмового масла.
Пальмовое масло используется во множестве бытовых товаров, включая шампуни, маргарины и мыло. Его добавляют в косметику, например, губную помаду, поскольку оно помогает дольше сохранить ее цвет.
Также пальмовое масло используется в маргарине, позволяя ему оставаться твердым при комнатной температуре, а также в шоколад, придавая ему привлекательный вид.
Больше о пальмовом масле Вы можете прочитать в статье.
Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK