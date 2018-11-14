В Исландии запретили рекламу, сосредоточивающую внимание на вреде пальмового масла

В Исландии запретили рекламу, которая подчеркивает негативное влияние пальмового масла на окружающую среду.

Ролик, продолжительностью 90 секунд, снятый организацией Гринпис, подчеркивает негативное влияние использования пальмового масла в производстве на окружающую среду, изображая бедственное положение орангутанга, который потерял свой дом из-за вырубки леса, – информирует издание Independent.

Пальмовое масло – это растительное масло добывают из масличных пальм. Масличные пальмы можно встретить в Африке, Азии, Северной и Южной Америке. 85% всего производимого пальмового масла экспортируется из Индонезии и Малайзии.

Широкие просторы тропического леса были разрушены для того, чтобы создать место для больших плантаций масличных пальм, поясняет Гринпис.

Как показано в исландской рекламе, это приводит к тому, что многие виды животных теряют свое жилье.

Организация утверждает, что каждые 25 секунд в Индонезии исчезает из-за вырубки тропический лес, площадью с футбольное поле.

Хотя производство пальмового масла наносит сокрушительный вред окружающей среде, это можно изменить, объясняет Всемирный фонд дикой природы. В настоящее время организация сотрудничает с компанией Johnson & Johnson с целью продвижения безопасного производства пальмового масла.

Пальмовое масло используется во множестве бытовых товаров, включая шампуни, маргарины и мыло. Его добавляют в косметику, например, губную помаду, поскольку оно помогает дольше сохранить ее цвет.

Также пальмовое масло используется в маргарине, позволяя ему оставаться твердым при комнатной температуре, а также в шоколад, придавая ему привлекательный вид.

Больше о пальмовом масле Вы можете прочитать в статье.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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