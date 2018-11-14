В Украине закрывается еще один банк

Украинский Вернум Банк прекращает банковскую деятельность путем прекращения деятельности юридического лица.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения, передает НВ.

Это произошло в связи с согласованием Национальным банком Украины плана прекращения банковской деятельности финучреждения. Банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытия счетов будет проводиться в головном офисе банка в сроки и согласно условиям договоров, кроме вкладов (депозитов), срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.

В случае отсутствия вкладчика и другого кредитора в месте выполнения обязательства или уклонения его от принятия исполнения обязательства, Вернум Банк в срок до 30 календарных дней со дня уведомления вкладчика или другого кредитора перечислит сумму вклада и начисленные на нее проценты, денежные средства, причитающиеся вкладчику или другому кредитору, в депозит нотариуса Киевского городского нотариального округа в соответствии с законодательством Украины.

В банке добавили, что по всем вопросам, связанным с прекращением банковской деятельности клиентам следует обращаться в головной офис.

Вернум Банк основан в 2009 году. Его единственным владельцем через компанию Люкс-Инфо является Наталья Игнатченко. Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,1 млн грн) среди 90 банков, действовавших в стране.

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