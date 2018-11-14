В Украине один из лоукостеров открыл новый международный рейс

С 13 ноября в международном аэропорту Харьков открылось регулярное авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Рейс по маршруту Харьков-Лондон запустил Венгерский лоукостер Wizz Air.

Отмечается, что перелеты осуществляются трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу. В некоторые недели – два раза, кроме четверга. Время в пути составляет 3 часа 55 минут.

Напомним, с 28 октября лоукостер Ryanair начал выполнять перелеты из аэропорта «Борисполь» сразу в шесть европейских городов, расположенных в пяти странах – Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

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