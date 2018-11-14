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среда, 14 ноября, 2018, 19:39 Общество
В Швейцарии хотят продать драгоценности Марии-Антуанетты

В Женеве 14 ноября состоится аукцион, среди лотов которого будут драгоценные украшения французской королевы XVIII века Марии-Антуанетты. Эти драгоценности не показывали публике около 200 лет.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на ВВС.

Украшения жены Людовика XVI входят в коллекции королевской династии Пармских Бурбонов.

Аукционный дом sotheby's, который выставит эту коллекцию на продажу 14 ноября в Женеве, называет ее «одной из самых важных коллекций королевских драгоценностей, которые когда-либо появлялись на рынке».

Среди украшений, которые продает дом Пармских Бурбонов, особенно выделяются подвеска с жемчугом и бриллиантами, бриллиантовые серьги и кольцо с инициалами, которые принадлежали Марии-Антуанетте.

Отмечается, что в это кольцо также помещена прядь волос королевы. Самый ценный экспонат, подвеску, оценивают в 2 миллиона долларов.

Мария-Антуанетта – дочь императора Священной Римской Империи Франца І и жена французского короля Людовика XVI. Во время правления ее мужа началась Великая французская революция. Она тайно вывезла свои драгоценности к своей семье в Австрию незадолго до того, как ее казнили на гильотине в 1793 году в возрасте 37 лет.

Напомним, в Швейцарии продали уникальный розовый бриллиант за $50 миллионов
Швейцарияновости УкраиныМария-Антуанетта
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