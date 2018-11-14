В Киеве введут новые правила парковки

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития приняла проект решения относительно правил парковки транспортных средств на улицах и парковочных площадках Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Так, на спецмайданчиках для парковки установят автоматические въездные и выездные терминалы и, по возможности, табло с информацией о наличии свободных мест и системы видеонаблюдения.

«За соблюдением правил парковки и оплатой будут следить инспекторы с парковки. Возможны следующие формы расчетов: с помощью абонементных талонов, парковочных автоматов, платежных терминалов, автоматических въездных и выездных терминалов, с использованием средств мобильной связи и других соответствующих программно-технических комплексов», – говорится в сообщении.

Автомобили нарушителей правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта и нарушителей правил остановки и стоянки, которые препятствуют дорожному движению, временно будут задерживать инспекторы по парковке. Об эвакуации машины инспекторы будут сообщать в Нацполицию и указывать время и место хранения машин. После уплаты штрафа стоимости транспортировки нарушителю будут возвращать машину.

«Этим проектом решения мы не только приводим парковочное пространство в столице в соответствие с законодательством Украины. Это не декларативный документ. Прежде всего, мы внедряем цивилизованную комфортную систему парковки в городе. Киев вводит действенный механизм контроля за соблюдением правил парковки и оплаты, механизм наложения штрафов. А главное, реализация этого проекта решения предоставит органам местного самоуправления эффективные рычаги по решению транспортных проблем города», – сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

При этом в праздничные дни, определенные Кабмином, парковка на спецмайданчиках будет бесплатной, за исключением парковок возле рынков, торговых и развлекательных центров, железнодорожных и автобусных вокзалов.

Работы по оборудованию и содержанию площадок для парковки на улично-дорожной сети будет выполнять КП «Киевтранспарксервис». Это будет включать не только монтаж дорожных знаков и табличек к ним, а и обустройство пандусных въездов, установка ограничительных столбиков далее. Также «Киевтранспарксервис» будет отвечать за размещение камер видеонаблюдения в местах парковки, парковочных автоматов, шлагбаумов, устройств для парковки велосипедов и велосипедных стоек.

Сейчас проект решение должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

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