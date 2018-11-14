В «Газпроме» отреагировали на угрозы США остановить строительство «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что проект «Северный поток – 2» будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.

Об этом он заявил корреспонденту издания «Коммерсант», сообщает «Европейская правда».

Во вторник посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить газопровод «Северный поток-2», который поставит в еще большую зависимость Европу от российского газа.

«Ну вы же все сами видите – 200 километров уже построили. И остальное достроим», – сказал Миллер.

Как известно, строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено до конца 2019 года.

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