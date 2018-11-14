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среда, 14 ноября, 2018, 20:48 Политика
В ЕС отреагировали на намерение Москвы открыть «представительство Крыма» в Брюсселе

Европейский союз не собирается признавать никакие представительства аннексированного Крыма, которые Россия планирует открывать.

Позиция Брюсселя передана Представительством ЕС в Украине, сообщает «Европейская правда».

«ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, позиция ЕС понятна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства нелегально аннексированного Крымского полуострова и не хотим никоим образом сотрудничать с такими учреждениями», – говорится в сообщении.

Ранее российское издание «Известия» сообщило, что в следующем году Москва хочет открыть в Брюсселе «представительство Крыма», которое «будет продвигать интересы» полуострова и будет бороться с санкциями.
ЕСРоссияоккупированный Крымновости Украиныновости политики
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2018-11-14 21:24 :01