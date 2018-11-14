Устенко: От конфликтов между Украиной и РФ больше всего выигрывает Беларусь

Хотя статистически можем видеть сокращение украинского экспортного потока в Россию, на самом деле количество нашей продукции там существенно не уменьшается. Она поступает через обходные каналы – Беларусь и Казахстан. Ведь именно Беларусь больше всего выигрывает на ухудшении отношений между Украиной и РФ.

Об этом во время информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Он подчеркнул: еще с самого начала введения Россией антиукраинских санкций было понятно, что эти мероприятия несли «выборочный характер». Они больше касаются физических, чем юридических.

«Эти санкции были очередным примером из так называемой «Теории игр». Вопрос заключался не в самих санкциях, а в том, что их могут применить. Речь идет о возможности осуществлять определенное влияние на тех политиков, от которых зависит принятие решений внутри Украины. Часть из тех, кто попал в этот список, скорее всего, действительно ведет бизнес в России или с ней. Это несмотря на риторику, которая звучит сейчас в Украине – от «я горд тем, что нахожусь в этом списке» до «не понимаю, как там оказался, ведь не торгую в РФ», – отметил Устенко.

Он подчеркнул: в каждой гривни, которую получаем в Украине, 5 копеек платят потребители из РФ.

«Она все еще остаются важным партнером для Украины. Уже не говорю о том, что часть продукции, которую Украина продает на территории России, поступает через обходные каналы – Казахстан и Беларусь. Там единое таможенное пространство, поэтому не трудно завести свои товары через Беларусь, а далее уже осуществлять логистику на территории РФ», – рассказал эксперт.

К тому же, по его словам, эти санкции не запрещают торговлю через третьих лиц. Это, опять же, дает простор для маневров Москве.

«Если правильно работаешь, принимаешь нужные решения и имеешь достаточно высокий уровень самоцензуры, можешь продолжать торговать с РФ. Если же что-то нарушаешь, против тебя задействуют реальные санкции», – рассказал Устенко.

Он подчеркнул: даже если статистически мы можем увидеть сокращение украинского экспортного потока в Россию, это не значит, что там уменьшилось количество нашей продукции. Скорее всего, она идет именно через обходные каналы.

«К слову, среди немногих, кто постоянно выигрывает на конфликтах между Украиной и Россией, является именно Беларусь. Экспортные потоки из Украины туда увеличились в разы. Да и посмотрите на транспортный поток украинцев к этой государства или авиасообщение. Не трудно догадаться, что Беларусь активно использует свое географическое расположение, как обходной канал для взаимоотношений между Украиной и РФ», – отметил эксперт.

Поэтому он отметил: сомнительно, что в будущем действительно увидим уменьшение объемов нашей импортной продукции. Ведь, по его мнению, представители украинского крупного бизнеса продолжают эту торговлю.

«Иначе Россия бы не покупала трубы малого и большого диаметров, которыми мы там представлены. На этом рынке остаются и наши металлурги и химическая промышленность. Несмотря на риторику внутри страны, представители крупного бизнеса остаются там и дальше. Хотя не могу сказать, что так активно», – отметил Устенок.

Напомним, ранее издание «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники в финансово-экономическом блоке правительства РФ, сообщило, что введенные в начале ноября ограничительные меры в отношении Украины – неполные. Они не вводят прямой запрет на поставки товаров от компаний, подпавших под санкции.

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