Страны Большой двадцатки до сих пор ориентированы на добычу полезных ископаемых, – климатический отчет

В документе, обнародованном Climate Transparency, указано, что страны Большой двадцатки и в дальнейшем ориентируются на уголь, нефть и газ.

Среди стран Большой двадцатки, 15 сообщили об увеличении своих выбросов в прошлом году, – информирует издание The Guardian.

Оказалось, что 82% энергии в этих странах все еще производится благодаря углю, нефти и газу. Более того, для того, чтобы они могли конкурировать со все более дешевыми и возобновляемыми источниками энергии, в течение последних 10 лет были удвоены субсидии в них.

Страны Большой двадцатки увеличили дотации на ископаемое топливо с $75 млрд до $147 млрд в период между 2007 и 2016 годами, хотя они пообещали покончить с ними более 10 лет назад.

Правительства заявили, что ситуация изменится, однако мир сейчас стремится к повышению среднегодовой глобальной температуры на 3.2°С, что более, чем вдвое превышает допустимый порог в 1,5°С.

Сравнивая цели и политику различных стран, в документе отмечается, что только Индия делает все возможное, чтобы не пересечь предел в 2°С, установленный Парижскисм климатическим соглашением, тогда как из-за России, Саудовской Аравии и Турции температура может превысить 4°С.

Китай, крупнейший эмитент в мире, в течение последних двух лет стабилизировал выбросы углерода, уменьшив зависимость от угля, однако эта положительная тенденция снизилась в прошлом году. Индонезия, Бразилия и Аргентина обещали сократить обезлесение, однако уровень вырубки лесов в этих странах свидетельствует об обратном.

Авторы доклада заявили, что политическое давление в странах Большой двадцатки противодействует борьбе с климатом. Ведется ожесточенная борьба индустрии ископаемого топлива с дешевыми возобновляемыми источниками энергии. Старая экономика хорошо организована и оказывает давление на правительства.

Такое политическое давление, скорее всего, усилится, поскольку правительствам предлагают сократить выбросы в транспортном и сельскохозяйственном секторах. В докладе отмечается, что выбросы парниковых газов Большой двадцатки должны начать снижаться в течение следующих двух лет и сократиться вдвое к 2030 году, если мир планирует избегать увеличения глобальной температуры более чем на 1,5°С. Однако ни одна страна не установила четкую цель для достижения этого.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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