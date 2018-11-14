Стало известно количество стран-соавторов обновленной резолюции ООН по Крыму

К соавторству обновленного проекта резолюции ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму уже присоединились 35 стран.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики, член украинской делегации в ООН Эмине Джапарова, пишет «Тиждень».

«Что касается этой третьей резолюции (в отношении оккупированного Крыма – Ред.), 15 ноября в третьем комитете, а затем в декабре в Генеральной ассамблее ООН. Она фактически опирается на обвиняемую часть, где РФ снова называется оккупантом и страной-агрессором», – заявила она.

По ее словам, это впервые в истории ООН, когда страна, постоянный член Совета безопасности ООН, в резолюциях определяется страной – оккупантом и агрессором.

«Подобного не было ни разу до сегодняшнего дня, даже после войны в Грузии. И фактически она также определяет как репрессии происходят, принудительное и насильственное получение гражданства РФ, неправильное применение антиекстримістського и антитеррористического законодательства», – подчеркнула Джапарова.

В то же время она отметила, что в резолюции есть даже требование к РФ возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа и исполнить решение международного суда ООН от апреля 2017 года.

«То есть это все есть в резолюции, но главное в ней то, что она правозащитная и чувствительная для многих стран. Уже 35 стран присоединились к соавторству этой резолюции. И голосованием за предыдущие резолюции 60 стран поддержали те резолюции. Примерно такая же картина ожидается и в этом году», – добавила первый заместитель министра информационной политики.

Джапарова также подчеркнула, что шансы на то, что Генассамблея ООН поддержит резолюцию уже в декабре, потому что такое уже происходило, а ожиданий, что будет обратное – нет. Она также отметила, что есть и другие резолюции, однако они будут подаваться напрямую в Генассамблею в обход комитетов. В частности, готовится к подаче проект по милитаризации региона.

«Я думаю, что это актуальный вопрос так как это фактически военная база. И резолюции по отношению к людям это следствие оккупации, который можно отделить от милитаризации. То есть гуманитарное измерение от военного. Другой вопрос в том, сколько стран ее поддержит», – резюмировала Джапарова.

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