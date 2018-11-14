Совет Европы осудил фейковые «выборы» на оккупированном Россией Донбассе

Страны-члены Совета Европы признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

На поручение @poroshenko мы инициировали и провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 ноября 2018 г.

«По поручению Президента Украины Петра Порошенко мы инициировали и провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России», – констатировал посол.

Очевидно, что Россия не поддержала признание фейковых «выборов» нарушением Минских соглашений.

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