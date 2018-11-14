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среда, 14 ноября, 2018, 12:46 Киев
Снегоуборочная техника уже работает на дорогах столицы, – КГГА

В столице спецтехника «Киеватодора» уже вышла на дороги, чтобы обезопасить город от последствий снегопада. Коммунальщики отмечают: учитывая ухудшение погодных условий, всем участникам дорожного движения следует быть как можно осторожнее.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

«С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК» Киевавтодор» оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами, чтобы не допустить образования скользкости», – сообщают в «Киевавтодоре».

Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.

 

 

Напомним, ранее глава государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил: сегодня в Киеве и области ожидается мокрый снег и гололед. Прогнозируется, что снежный покров может составлять до 6 сантиметров.

 
погодаснегКиевКГГА
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2018-11-14 13:22 :16