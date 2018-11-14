Снегопады в Киеве: за день произошло почти 500 ДТП

В Киеве по спецлинии «102» поступило 498 обращений о ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

«По состоянию на 18:00 по спецлинии «102» поступило 498 обращений о ДТП в Киеве», – говорится в сообщении.

Правоохранители обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Также в полиции напомнили водителям, что аварии можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

«Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы «Электронный европротокол» по ссылке», – сообщили в ведомстве.

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