live
Aнонси
Олександр Педан, телеведучий у програмі «Перші Другі» 14.11.2018 о 22:30
Олександр Педан, телеведучий у програмі «Перші Другі» 14.11.2018 о 22:30
14 ноября, среда
Анонс програми Добрий ZIK: Особлива Бандуристка - 15.11.18, о 9.25
Анонс програми Добрий ZIK: Особлива Бандуристка - 15.11.18, о 9.25
15 ноября, четверг
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
15 ноября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 14 ноября, 2018, 20:32 Политика
Сенцову присудили награду Платформы европейской памяти и совести

Украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову присудили награду проекта Платформа европейской памяти и совести.

Об этом сообщил посол Украины в Словении Михаил Бродович на своей странице в Facebook.

Проект занимается исследованием тоталитарных режимов в Европе в 20 веке.

Награду Сенцова получил сам Бродович.

«Выражаю искреннюю благодарность международной общественности за демонстрацию своей солидарности с украинскими политическими пленниками. Важно заставить государство-агрессора уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не имеет и не может стоять в стороне от этой проблемы современности», – заявил дипломат.
Олег СенцовнаградыСловенияполитзаключенныеновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-14 21:24 :13