Сенцову присудили награду Платформы европейской памяти и совести

Украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову присудили награду проекта Платформа европейской памяти и совести.

Об этом сообщил посол Украины в Словении Михаил Бродович на своей странице в Facebook.

Проект занимается исследованием тоталитарных режимов в Европе в 20 веке.

Награду Сенцова получил сам Бродович.

«Выражаю искреннюю благодарность международной общественности за демонстрацию своей солидарности с украинскими политическими пленниками. Важно заставить государство-агрессора уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не имеет и не может стоять в стороне от этой проблемы современности», – заявил дипломат.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.