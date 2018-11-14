Российский сценарий был сорван: Президент все-таки встретился с епископами УПЦ (МП), – Цеголко

Представители группы архиереев УПЦ(МП), поддерживающие обращение ко Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, вчера встретились в Украинском доме с Президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом в Facebook сегодня, 14 ноября, написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Российский сценарий, вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ(МП), поддерживающие обращение ко Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины. Петр Порошенко проинформировал иерархов о своих переговорах со Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Вселенским Патриархатом, и о готовности Вселенского Престола содействовать проведению объединительного Собора», – отметил Цеголко.

Он также акцентировал, что епископы рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы на иерархов, которые готовы принять участие в создании единой поместной православной церкви в Украине.

«Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ(МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви. Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине», – подытожил пресс-секретарь Президента Украины.

Напомним, что вчера УПЦ МП сорвала запланированную встречу с Президентом Петром Порошенко, а также объявила о разрыве отношений с Константинополем и неучастие в создании поместной православной церкви в Украине.

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