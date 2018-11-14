Принятие в ООН антироссийской резолюции по Крыму ожидается в декабре, – Джапарова

Уже 35 стран присоединились к соавторству специальной резолюции ООН относительно оккупированного Крыма, которая 15 ноября будет приниматься в третьем комитете, а в декабре – в Генассамблее. В документе РФ признается агрессором и оккупантом.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики, член украинской делегации в ООН Эмине Джапарова в эфире одного из телеканалов.

«Что касается этой третьей резолюции (в отношении оккупированного Крыма – ред), которая 15 ноября в третьем комитете, а затем в декабре в Генеральной ассамблее ООН. Она фактически опирается на обвиняемую часть, где РФ снова называется оккупантом и страной-агрессором», – рассказала Джапарова.

Она добавила, что это впервые в истории ООН, когда страна, постоянный член Совета безопасности ООН, в резолюциях определяется страной-оккупантом и агрессором.

«Подобного не было ни разу до сегодня, даже после войны в Грузии. И фактически она также определяет, как происходят репрессии, принудительное и насильственное получение гражданства РФ, неправильное применение антиэкстремистского и антитеррористического законодательства», – отметила она.

По словам чиновницы, в резолюции содержится даже требование к РФ возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа и исполнить решение международного суда ООН от апреля 2017 года.

«То есть это все есть в резолюции, но главное в ней то, что она правозащитная и чувствительная для многих стран. Уже 35 стран присоединились к соавторству этой резолюции. И голосованием за предыдущие резолюции 60 стран поддержали те резолюции. Примерно такая же картина ожидается и в этом году», – сказала Джапарова.

Она обратила внимание на то, что есть шансы на поддержание резолюции Генассамблеей ООН уже в декабре.

Она также отметила, что есть и другие резолюции. Готовится к подаче проект по милитаризации региона. Но эти резолюции будут подаваться напрямую в Генассамблею в обход комитетов.

«Я думаю, что это актуальный вопрос, потому что это фактически военная база. И резолюции по отношению к людям это следствие оккупации, который можно отделить от милитаризации. То есть гуманитарное измерение от военного. Другой вопрос в том, сколько стран ее поддержит», – сказала Джапарова.

Как сообщалось ранее, в ООН можно ожидать новой жесткой резолюции о Крыме.

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