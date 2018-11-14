Программа, заменяющая женщину: В Японии мужчина женился на виртуальной аниме-певице

Японец Акихико Кондо в возрасте 35 лет женился на голограмме виртуальной певицы Хацуне Мику.

Отмечается, что церемонию бракосочетания провели по всем правилам и традициям, но во время торжества «настоящую» невесту заменяла кукла, пишет changeua.com.

На свадьбу пришли более 40 гостей, но из родственников не прибыл никто. Скорее всего они не хотели разделить счастье влюбленного. Мать Кондо критично отнеслась к поступку сына и выбора виртуальной жены.

Интересно, что японец проживает с голограммой с весны этого года. Она стала виртуальным помощником и по функционалу напоминает «умную» колонку.

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