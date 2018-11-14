Правительство запретило отключать газ теплопоставщикам в отопительный период

Кабинет министров ввел запрет на отключение газа для теплоснабжающих предприятий в отопительный период.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в Facebook.

«В правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам во время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период», – подчеркнул Зубко.

Также, по его словам, правительство поддержало теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ.

«Урегулировали вопросы расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с НАК «Нафтогаз» за природный газ. Для предприятий ТКЭ, в период с 1 декабря 2018 г. до 1 апреля 2019 года – уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ – 60% (на сегодня он составил 90%)», – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что украинцы должны быть защищены от безответственности местных чиновников, которые не способны обеспечить теплоснабжение в их доме. А принятые правительством решения позволят обеспечить украинцев теплом зимой, добавил Зубко.

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