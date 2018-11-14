Потеряла доверие: Мелания Трамп требует уволить из Белого дома помощницу Болтона

Первая леди США Мелания Трамп требует уволить помощницу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона – Мере Рикардел.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Укринформ.

Причиной конфликта стали споры сотрудников Трампа с Рикардел во время поездки первой леди в Африку, в том числе за места в самолете, отмечает издание.

Сотрудники Мелании Трамп также заявили президенту США, что Рикардел стояла за рядом негативных публикаций о его жене.

По словам пресс-секретаря первой леди, Рикардел «больше не заслуживает чести служить в Белом доме».

Кроме того, отмечается, что у Рикардел часто бывали конфликты с министром обороны Джимом Мэттисом и сотрудниками Пентагона.

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