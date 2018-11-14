Политолог Палий считает, что церковь на востоке, юге Украины и в Крыму была подменена гебешниками

Где есть наибольшее распространение приходов Московского патриархата в Украине, там самая большая преступность, крупнейшие социальные девиации и болезни. Виновата в этом не православная церковь, а то, что ее подменили гебешниками.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Александр Палий.

«Если вы посмотрите социологию и сравните с картой Украины, где наибольшее распространение приходов Московского патриархата, вы увидите, что там большая преступность, крупнейшие социальные девиации и болезни. Самыми криминальными регионами в стране были Крым, Донецкая и Луганская области, а также Юг Украины. Виновата в этом не православная церковь, а то, что ее нет, она подменена гебешниками», – отметил Палий.

По его словам, относительно отказа церковников Президенту во встрече из-за того, что нельзя собираться на светской территории, то можно посмотреть фотографию встречи президента России Путина со Святейшим патриархом и участниками архиерейского собора в Кремле.

«Московская церковь решает кардинальные вопросы до последнего священника через КГБ. А все эти архиереи, 83 или 90, не имеет никакого значения, потому что морального авторитета нет. Эти люди не способны назвать белое белым, а черное черным. 12 тысяч приходов никто не спрашивал, когда эти иерархи определяли свою позицию. Они спрашивали своих руководителей, кто им деньги платит», – убежден политолог.

Также господин Палий добавил, что священники называют агрессией приезд в Украину иерархов с того места, откуда мы получили христианство и не называют агрессией действия Путина на Востоке Украины. Они не сделали никаких обращений, чтобы прекратили убивать, нарушая основные заповеди Божьи – это и является демонстрацией отсутствия той нравственной позиции, которая есть в Московском патриархате.

«Благодаря получению автокефалии Украина получит колоссальный шанс на моральное оздоровление. Уже с тылу заходить и убивать Украину через душу они не смогут, и из-за этого идет такой огромный мандраж с российской стороны», – прокомментировал гость программы.

Как известно, 13 ноября в «Украинском доме» должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась.

Однако впоследствии стало известно, что Петр Порошенко все таки провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии.

Кроме того, во вторник, 13 ноября, Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского патриархата от 11 октября об установления его юрисдикции на территории Украины и снятия анафем с украинского духовенства, а также отказался от участия в создании Единой поместной православной церкви в Украине.

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