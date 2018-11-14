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среда, 14 ноября, 2018, 23:19 Общество
Первый снег: за сутки по всей стране произошло более 1000 аварий, – Омелян

Владимир Омелян призвал украинцев пользоваться ремнями безопасности и вовремя менять сезонную резину.

Об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Volodymyr Omelyan.

«Как мы ездим на авто... За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них, только в Киеве – 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты. А в целом, ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последних соцопросов. Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло бы не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивание ремня безопасности и час, раз в полгода, на своевременную замену сезонной резины авто. Берегите себя!», – отметил Омелян.

Как сообщалось ранее, снег в Киеве может перейти в ледяной дождь.
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