Павленко: Иерархи УПЦ МП на встрече с Президентом заявили о безумном давлении

Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса об автокефалии.

Об этом рассказал советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире одного из телеканалов, – сообщает Укринформ.

«Прибыли (на встречу с Президентом) представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви планируют совместно идти на собор (объединительный собор) и творить совместно эту церковь. Они говорили также о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому на их просьбы сейчас не раскрывают их имен», – отметил Павленко.

Одновременно он отметил, что Президент еще несколько недель назад инициировал встречу с иерархами УПЦ МП и каждому архиерею Московского патриархата было отправлено приглашение на встречу в «Украинском доме» 13 ноября в 14 часов.

«Это должна была быть встреча со всем епископатом, со всеми архиереями УПЦ МП для того, чтобы можно было проинформировать о тех встречах, которые происходили в Константинополе, о соглашении, которое было подписано (с Вселенским патриархом), возможно снять все вопросы, которые накопилось у архиереев, в частности относительно того, что процесс создания Единой поместной православной церкви будет добровольным, мирным, государство всеми силами будет противодействовать провокациям и попыткам расшатать этот мир», – рассказал советник Главы государства.

В то же время, по его словам, после ситуации, сложившейся с проведением встречи, «закрадывается подозрение, что те, кто не хотел такой встречи, – или сверяли часы с Москвой, или получали оттуда инструкции».

Как известно, 13 ноября в «Украинском доме» должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась.

Однако впоследствии стало известно, что в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 13 ноября началось очередное заседание Синода УПЦ МП, на котором было осуждено решение Священного синода Константинопольского патриархата относительно установления его юрисдикции на территории Украины и решено прекратить с ним евхаристическое общение. Также Собор епископов УПЦ МП принял решение о невозможности вступления епископата, духовенства и мирян УПЦ МП к процессам предоставления Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

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