Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, – штаб

В течение текущих суток, по состоянию на 18 час, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил близ населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Гнутовое, Лебединское», – говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского и хутора Вольный противник применил минометы калибра 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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