Одесский суд обнародовал в сети данные сотен мобильных номеров с телефона активиста

В Одессе суд разрешил проверку всех номеров с мобильного телефона активиста Олега Михайлика, в которого недавно стреляли, начиная с 1 января 2018. В общем доступе оказалось 702 номера, которые принадлежат, в частности, общественным активистам и журналистам.

Об этом со ссылкой на судебные материалы написал в Facebook одесский активист Григорий Козьма.

«Вы есть в телефонной книге у Олега Михайлика? Тогда Вы попали в решение Киевского суда Одессы, которым предоставлен доступ к некоторым данным из вашего телефона – IMEI, маршруты, локации. Если нажать Ctrl+F и внести свой номер телефона, можно себя найти в списке. Я себя нашел», – отметил он.

Козьма добавил, что совсем не против, чтобы его номер проверяли на причастность к любому преступлению.

«Но я против того, когда меня самого убивают и когда под соусом следственных действий можно собрать сведения, которые впоследствии, мы не знаем, как используются», – добавил активист.

22 сентября было совершено покушение на убийство Олега Михайлика и по данному факту полиция завела уголовное производство. 26 сентября были задержаны 3 человека с этнической группировки, все последующие действия с этими подозреваемыми можно отслеживать в Едином реестре судебных решений по судебному делу №520/13060/18.

Козьма добавляет, что это, однако, не единственное судебное дело в данном уголовном производстве.

«Есть еще одно – № 520/13374/18 в Киевском районном суде, судья Тонконоженко Н.М. За период с 26 сентября до 2 ноября вынесено 48 постановлений и определений, ни одно не засекречено и поэтому любое заинтересованное лицо, включая так и не найденных организаторов и заказчиков покушения, могут наблюдать все следственные действия, на совершение которых требуется санкция суда в реальном времени», – пишет он.

Просмотрев эти решения, в частности, три постановления от 22 октября, пользователь внезапно может найти свой номер телефона в перечне абонентских номеров, которые, якобы, использовались во время подготовки и осуществления уголовного производства.

«Всего в этом перечне оказалось 702 номера телефонов: 389 номеров оператора «Киевстар», 167 номеров оператора «Лайфселл», 146 номеров «Vodafon». Преступники использовали 702 номера телефонов для подготовки и совершения преступления?», – добавляет Козьма.

Следственный судья Тонконоженко за всеми этими 702 номерами обязал 3-х телефонных операторов выдать следователям информацию о типе телефона и интернет-трафик, начиная с 1 января 2018 года.

«Прокурор, который является процессуальным руководителем в данном уголовном производстве, даже не беспокоился засекретить все эти данные, и поэтому Ваш номер телефона сейчас проходит в связи с этим уголовным производством не только в Едином реестре судебных решений, но и в базах данных, что черпают оттуда информацию, вроде «Лиги», YouControl и т.д», – добавил активист.

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии «Сила Людей».

В партии считают, что к нападению может быть причастен мэр Одессы Геннадий Труханов.

23 сентября состояние Миши стабилизировалось и ему предоставили охрану.

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