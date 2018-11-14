МВФ заявил, что правительства могут создавать собственные криптовалюты

Правительства должны рассмотреть возможность создания собственной криптовалюты для предотвращения того, чтобы их системы стали пристанищем для мошенников и способом отмывания денег, заявила Кристин Лагард, руководитель Международного валютного фонда.

Лагард сказала, что центральным банкам придется быстро ввести электронные деньги или же превратиться в торговые сети, которые по своей сути будут нестабильными, – информирует издание The Guardian.

Система, регулируется центральными банками, могла бы стать основой для быстрого распространения финансовых услуг развивающимся странам, без рисков, связанных с частными криптовалютами, сказала она.

Вполне вероятно, многие операторы криптовалют скептически воспримут предложение МВФ, ведь они считают, что одно из главных преимуществ технологии заключается в том, что она лежит вне зоны контроля банковской системы. Вмешательство центрального банка может рассматриваться как введение жесткого контроля, который замедлит транзакции и повысит расходы.

В то время, как компании, желающие использовать технологию блокчейнов для осуществления трансакций, одобрительно отнесутся к предложению МВФ по привлечению центральных банков к сохранению целостности новых финансовых систем.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.