Мария Музычук – в полуфинале ЧМ-2018 по шахматам. Анна – прекращает борьбу

В Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат мира-2018 по шахматам среди женщин, сегодня, 13 ноября, был сыгран тай-брейк четвертьфинальной стадии. Выпускницы Львовского государственного университета физической культуры – Анна и мария Музычук сыграли с противоположным результатом: младшая из сестер завтра будет играть в полуфинале, зато старшая – только болеть за нее.

Александра Костенюк выиграла белыми первую партию в быстрые шахматы у Анны Музычук. Россиянке удалось получить перспективную позицию по дебюту, но затем в миттельшпиле черные активизировались и создали свои угрозы. Однако, после пары ошибок украинки, Костенюк получила решающее преимущество и довела партию до победы, сообщает ldufk.edu.ua.

Вторую партию Анна начала ходом 1. f4 и добилась более выгодной для себя позиции на выходе из дебюта. Александра вела ожесточенную оборону на протяжении всей партии. В тяжелой борьбе россиянке удалось защитить худший эндшпиль, где Музычук-старшей пришлось уклониться от ничьей, после чего позиция черных даже стала лучше. Костенюк зафиксировала ничью с позиции силы и одержала общую победу в матче (2.5:1.5), пройдя в полуфинал.

Мария Музычук начала тай-брейк с победы черными над Жансаей Абдумалик из Казахстана. Белые не слишком убедительно разыграли дебют, и черные весьма успешно решили свои проблемы. В приблизительно равном эндшпиле черные владели инициативой, и юная казахстанская шахматистка не уследила за угрозами соперницы. В дальнейшем Мария постепенно добилась победы.

Жансая Абдумалик взяла реванш в следующей партии, играя черными. В обоюдоострой позиции Мария пожертвовала фигуру, но не получила достаточной компенсации. Однако, стадия реализации несколько затянулась, и уже казалось, что Мария добьется нужного для победы в матче ничьей. Однако в сильном цейтноте верх взяла Жансая, сравняв счет – 2:2.

Первая «десятиминутка» оказалась крайне драматичной. Абдумалик защищалась на протяжении всего поединка, и уже была близка к ничьей по правилу 50 ходов в эндшпиле «ладья и конь против ладьи», несмотря на то, что через два хода получала мат. Однако казахская шахматистка сдалась, не требуя ничейного результата. Но во второй партии Жансая проявила свои бойцовские качества и победила. 3:3 – и матч перешел в стадию блица.

В первой молниеносной партии белыми победила Мария Музычук, а во второй партии казахской шахматистке не удалось отыграться. Матч завершился победой экс-чемпионки мира – 4.5:3.5.

Теперь завтра, 15 ноября, в 12:00 стартуют два полуфинала: Александра Костенюк (Россия) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Мария Музычук (Украина) – Екатерина Лагно (Россия).

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