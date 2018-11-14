Химикусу, которому Пашинский прострелил ногу, вручили подозрение

Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, пострадавшему от действий народного депутата Сергея Пашинского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила адвокат Марина Паринова.

«Почти через 2 года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа, который проезжал мимо в мерседесе, от чего сильно пострадал нардеп», – констатировала юрист.

Паринова отмечает, что правоохранители, дождавшись, пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение.

«Что характерно, нанесение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы. Но ничего из этого не выйдет, рано или поздно сядет в тюрьму», – резюмировала Марина Паринова.

Напомним, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе депутата Верховной Рады Сергея Пашинского («Народный фронт»), в результате которой был ранен Вячеслав Химикус.

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