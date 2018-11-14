Экс-канцлер ФРГ в списке «Миротворца»: у Меркель выставили жесткие требования Киеву

Герхард Шредер, который ранее занимал пост канцлера Германии, попал в список украинского добровольческого концерна «Миротворец», в результате чего во внешнеполитическом ведомстве ФРГ выставили требования Украинскому государству.

Об этом пишет Replyua.net.

Немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на dpa сообщило, что официальный представитель немецкого МИД жестко осудил подобные действия со стороны Украинского государства и заявил: «Мы ранее уже доказывали свою позицию украинской стороне и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта».

Как известно, немецкого политического деятеля внесли в базу «миротворца» восьмого ноября. Согласно данным издания, это произошло в результате того, что бывший канцлер Германии дал интервью немецкой газете Aachener Nachrichten, в ходе которого он ответил на вопрос об аннексии Крыма страной-агрессором Россией.

Тогда Шредер сказал: «Вы серьезно считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем повернет это решение обратно? Это реальность, которая однажды должна быть признана». Кроме того он добавил, что Крым «был подарен Украине» Никитой Хрущевым в 1954 году.

Как сообщалось ранее, известный европейский друг Путина попал в базу «Миротворца».

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