Джемилев: Пока Крым не вернем, умирать нельзя

13 ноября лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев празднует 75-летний юбилей.

Об этом написала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в Facebook.

«Один француз сказал, что сейчас такие времена, что умирать нельзя. Ибо это может быть приравнено к дезертирству. Так вот, я – не дезертир! Пока Крым не вернем, уходить нельзя!» – Джапарова в заметке процитировала Джемилева.

Также, ко дню рождения уполномоченного Президента по делам крымскотатарского народа при поддержке МИП вышла книга «Мустафа Джемилев. Путь Лидера» Гульнары Бекировой.

Мустафа Джемилев родился 13 ноября 1943 года в селе Ай-Серез в Крыму. Он является известным политическим и общественным деятелем крымскотатарского происхождения, один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитником, участником диссидентского движения, политзаключенный времен СССР. Джемилев – народный депутат Украины от фракции БПП.

С 20 августа 2014 года – Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.

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