Директор института стратегических исследований заявил о давлении РФ на епископов УПЦ МП

Пока идет подготовка к Собору, епископы УПЦ МП, которые поддерживают его проведение, предпочитают не разглашать свои лица, потому что на них осуществляется давление и им угрожают наказаниями. Также есть основания, что против них могут быть устроены провокации.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

«Были представители той части епископов Украинской Православной Церкви, которые поддерживают идею автокефалии. Они попросили своих представителей прибыть на встречу к Президенту. Говорили, что есть довольно сильное давление на епископов и священников. Поэтому, когда сейчас идут переговоры, идет подготовка, они предпочли бы сохранить без разглашения свои лица. Но, думаю очень скоро мы будем знать, кто планирует посетить Собор, их позицию», – подчеркнул г-н Павленко.

Гость студии рассказал, что давление на епископов УПЦ МП осуществляется на уровне канонических запретов и провокаций.

«Давление имеет две стороны. Одна история, о канонических запретах и наказаний. Но есть четкая позиция Вселенского Патриарха, что этим людям будет предоставлена каноническая защита, какие-либо запреты или наказания не будут признаны Вселенским Православием. Они в своей должности будут продолжать служение. И есть угрозы, о каких-то провокациях. Здесь должны работать органы безопасности и правоохранительные органы, чтобы не допустить любые провокации, с какой бы стороны они не исходили», – подчеркнул директор национального института стратегических исследований.

Также он отметил, что в ближайшее время мы узнаем место, дату и участников Собора.

«Сейчас ведутся переговоры и консультации, и очень важно, чтобы они состоялись в наиболее сжатый срок, где мы будем знать дату и участников, место и тому подобные вещи. Остался последний шаг к созданию независимой автокефальной церкви в Украине, и мы будем иметь основания для искренней радости», – отметил он.

Как известно, 13 ноября в «Украинском доме» должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась.

Однако впоследствии стало известно, что Петр Порошенко таки провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса об автокефалии.

Кроме того, во вторник, 13 ноября, Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриархата от 11 октября, об установления его юрисдикции на территории Украины и снятия анафем с украинского духовенства, а также отказался от участия в создании единой поместной православной церкви в Украине.

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