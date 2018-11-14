Долги по зарплате в государственном секторе превысили 2,5 миллиарда

Общая сумма зарплатных долгов на предприятиях, в учреждениях и организациях государственного сектора в Украине составляет 2,56 миллиарда гривен, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на данные Министерства социальной политики, – сообщает Экономическая правда.
Почти половина общей суммы задолженности – 1,2 млрд гривен – это невыплаченная зарплата работникам предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти.
Кроме того, имеющаяся задолженность по оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций в сумме около 50 млн. гривен.
Напомним, в тройку крупнейших должников по выплате зарплаты входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн гривен, ПАО «Футбольный клуб «Металлист» с задолженностью 47,7 млн гривен и ПАО «Запорожьеоблэнерго» с задолженностью свыше 26 млн гривен.