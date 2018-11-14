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среда, 14 ноября, 2018, 0:42 Мир
Британия и ЕС согласовали соглашение Brexit на техническом уровне

Британские и европейские переговорщики согласовали на техническом уровне соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Об этом сообщила BBC.

14 ноября состоится чрезвычайное заседание британского кабинета министров, на котором текст может быть окончательно одобрен.

Если министры согласятся с текстом, представленным премьер-министром Терезой Мэй, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, на котором соглашение о Brexit может быть окончательно утвержденной.

Соединенное Королевство оставляет ЕС 29 марта, однако соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели для того, чтобы к марту его успели одобрить британский и Европейский парламенты.
ЕСВеликобританияBrexitновости мира
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2018-11-14 02:58 :58