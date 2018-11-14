Архимандрит Кирилл (Говорун): Украина будет иметь томос, несмотря на отношение УПЦ МП

В любом случае Украине предоставят томос. На решение Константинополя не повлияют попытки сорвать процесс или отрицательное отношение епископов православной церкви Московского патриархата.

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра с огнем» с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил Архимандрит Кирилл (Говорун).

«Вопрос лишь в том, сколько представителей Украинской православной церкви Московского патриархата приобщится к собору. По моему мнению, активность в их интересах», – отмечает Архимандрит Кирилл (Говорун).

Он утверждает: если епископы не присоединятся сейчас к процессу, то они и так всегда смогут присоединиться к новой церкви.

«Я когда-то сравнивал этот процесс с экспонентой. То есть сначала все медленно поднимается вверх, а затем стремительно еще выше. Сначала люди будут присматриваться, новая структура является ли стабильной. А потом, если все ок, переходить к ней», – прогнозирует Архимандрит Кирилл (Говорун).

Вместе с тем, эксперт подчеркивает: собор состоится при любых условиях. Если Украинская православная церковь Московского Патриархата будет пассивной, то предоставление томоса может несколько затянуться.

«Даже, если участие Украинской православной церкви Московского патриархата на соборе будет минимальной, Украина все равно получит томос. Впрочем, процедура будет немного другой. Когда же церковь уже сейчас присоединится к этому активнее, то все пройдет быстрее. В общем, все это – вопрос времени», – отмечает Архимандрит Кирилл (Говорун).

Сейчас каждый из участников процесса должен пожертвовать своими амбициями ради общего блага, убежден эксперт.

«Я не знаю кто может возглавить церковь, ведь это соборный процесс. Предполагаю, что результаты будут непредсказуемыми», – добавляет Архимандрит Кирилл (Говорун).

Напомним, вскоре должен состояться собор украинских православных церквей. Однако вчера встреча Президента Украины с епископами православной церкви Московского патриархата была сорвана.

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