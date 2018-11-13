Ильенко о «Нафтогазе»: Это автономная «махновщина» в государственной системе

Я не понимаю, «Нафтогаз» – это государственная структура или какая-то частная «лавочка»? Если у нас есть государственная структура, которая не подчиняется руководству государства, то это полный бардак!

На этом акцентировал народный депутат Украины Андрей Ильенко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Начиная со следующего дня, ночная температура опустится до 5-7 градусов мороза. По техническим показателям, если температура опускается до 5 градусов мороза и ниже и если до этого момента не была запущена система отопления, то инфраструктура отопления и трубы начнут разрушаться. Поэтому может возникнуть ситуация, которая когда-то была в Алчевске», – предостерег Андрей Ильенко.

Относительно Шепетовки Хмельницкой области, добавляет депутат, то до 2015 года там работала городская власть, которая создала коррупционную схему с компанией-прокладкой.

«Компания-прокладка собирала с населения деньги за коммунальные услуги и затем использовала их по своему усмотрению – клала на разные счета, депозиты и тому подобное. В итоге «Нафтогаз» заявил, что недополучил значительную сумму денег от этой компании.

Мы неоднократно пытались решить эту ситуацию. Уже действующий городской голова Шепетовки приезжал в Киев, мы обращались с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, ведь за этой компанией-прокладкой стояли соответствующие люди, и за счет их имущества можно было погасить долг перед государственной компанией», – пояснил Ильенко.

Впрочем, фамилии этих людей, констатирует политик, сейчас не фигурируют ни в одном следствии, что еще раз, по мнению депутата, подтверждает круговую поруку в государстве.

«Сегодня правительство заявляет, что оно не согласно с политикой «Нафтогаза» и тем, что компания фактически взяла в заложники целые города. Но я не понимаю, это государственная структура или какая-то частная «лавочка?» И если компания совершает действия, которые противоречат политике правительства, то все руководство уже должно быть освобождено. Но сейчас государственной компанией продолжают управлять как частной», – признал Андрей Ильенко.

Как сообщалось, в городе Смела на Черкасщине до сих пор не включили центральное отопление. Местные жители обещают, если в ближайшее время не состоится старт отопительного сезона, то они будут пикетировать Кабмин. В свою очередь городская власть рассматривает возможность сотрудничества с частными трейдерами, однако тариф за тепло тогда будет значительно выше.

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